Stressfrei durch die Vorweihnachtszeit mit Flink

Klare Sache: das Festessen ist die Krönung der Weihnachtszeit. Jedoch benötigt man dafür nicht nur genügend Zeit für die Vorbereitung, sondern auch enorme Ausdauer beim Einkaufs-Marathon! Und was könnte dann noch stressiger sein, als sich im Supermarkt um die letzte Weihnachtsgans zu streiten oder vergeblich vor leeren Regalen nach den fehlenden Zutaten zu suchen? Flink schafft hier Abhilfe! Erst kürzlich gestartet, liefert Flink neben Obst und Gemüse in bester Qualität, alle Zutaten, die man für ein festliches Weihnachtsmenü braucht. So lässt sich die Weihnachtszeit entspannter und, vor allem, in vollen Zügen genießen.