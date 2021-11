Zahl der Toten auf bisherigem Höchststand 2021

Die vierte Welle der Corona-Pandemie führt zu einem deutlichen Anstieg der Sterbefälle: In der zweiten Novemberwoche 2021 ist die Zahl der Sterbefälle in Österreich auf den bisher höchsten Wert des Jahres gestiegen: Laut vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria sind in der 45. Kalenderwoche (8. bis 14. November 2021) 2054 Personen verstorben. Nur in der dritten Kalenderwoche (18. bis 24. Jänner 2021) lag die Zahl der Sterbefälle mit 2009 Verstorbenen heuer bereits einmal über 2000. Die Zahlen enthalten alle Sterbefälle und nicht nur die Todesfälle nach einer Corona-Infektion.