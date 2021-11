WM-Sensation! Habesohn steht im Sechszehntelfinale

Daniel Habesohn hat bei der Tischtennis-WM in Houston (US-Bundesstaat Texas) den Einzug in die 3. Runde und damit das Sechzehntelfinale geschafft. Der 35-Jährige schaltete nach einem Auftakterfolg über den Portugiesen Tiago Apolonia am Mittwoch auch den Japaner Koki Niwa sensationell mit 4:2 (8,-9,-5,15,9,4) aus. Als nächste Hürde wartet Wong Chun Ting aus Hongkong. Robert Gardos kämpfte in der Folge noch gegen den Japaner Shunsuke Togami um den Drittrundeneinzug.