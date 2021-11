Merkel sieht Notlage und will Corona-Lockdown

Die geschäftsführende deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dringt jetzt darauf, die bedrohliche Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland einzudämmen. Bei einem Gespräch mit Spitzenvertretern der künftigen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP „habe sie den außerordentlichen Ernst der Lage“ deutlich gemacht, sagte am Mittwoch Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.