„Impfpflicht ist Tabubruch, aber jetzt notwendig“

„Wir haben die Spaltung miterlebt“

Dass bereits jetzt eine Spaltung in unserer Gesellschaft herrsche, habe Gastronom Luigi Barbaro auch bei seinen Kunden miterlebt. Mit 2G durften plötzlich Stammkunden nicht mehr in das Lokal. „Die waren dann auf uns böse anstatt auf die Regierung und die Regeln“. Ingesamt hätte es durch 2G, aber auch durch die Demos am letzten Wochenende viele Stornierungen gegeben. Er fordert Hilfen und Unterstützungen für die Unternehmer.