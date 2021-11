Rod Stewart hat sich Menopausen-Wissen ergoogelt

„Es war nicht mehr die Person, die ich geheiratet hatte.“ In einem emotionalen Interview in der TV-Show „Loose Women“ enthüllte Rod Stewart, wie sehr sich Ehefrau Penny Lancaster mit dem Eintritt in die Wechseljahre verändert hat. Seine früher so ausgeglichene Frau war plötzlich übersensibel und konnte ohne Vorwarnung hochemotional reagieren: „Es war zum Fürchten, wie sehr sie wer anders wurde. Sie war so unglaublich empfindlich. Ich musste immer bereit dafür sein, dass Töpfe durch die Küche flogen.“