Impfskeptiker-Partei mahnt zu „Vernunft“

Während der Rede von MFG-Landeschef Joachim Aigner hielt das Demo-Publikum am Sonntag in Linz skandalöse Banner in die Höhe. Sie suggerierten, dass Ungeimpfte so behandelt würden wie die Opfer des NS-Regimes: Hier prangte ein übergroßer „Judenstern“, dort hieß es: „Warum nicht gleich Mauthausen für Ungeimpfte!“