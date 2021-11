Salzburg-Gegner Lille: Goldjunge als Fragezeichen

Renato Sanches war 2016 bei Portugal gegen Frankreich mit 18 Jahren der jüngste jemals in einem EM-Finale eingesetzte Kicker. Im selben Jahr krallte sich der Ronaldo-Kollege und EM-Champion auch die begehrte Golden-Boy-Auszeichnung für den besten U21-Kicker in ganz Europa. Die steile Karriere Sanches’ bekam später bei den Bayern zwar einen Knicks. Spätestens mit dem überraschenden Titelgewinn in der Ligue 1 mit Lille vergangene Saison kehrte der Mittelfeldmann aber wieder zurück ins Rampenlicht.