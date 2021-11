Wiener Ex-Stadtrat ist jetzt Krisenpflege-Papa

Es mangelt massiv an Krisenpfegefamilien

Der Ottakringer hofft, dass sich mehr Menschen zu Pflegeeltern ausbilden lassen. Denn in Wien gibt es zu wenig Krisenfamilien. Am Donnerstag veranstaltet die MA 11 einen Online-Infoabend rund um die Aufnahme von Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Dabei erfährt man, welche Modelle und Möglichkeiten es gibt.