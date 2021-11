Alltagsheldin (56) für Krisenpflegekinder in Not

Wenn Kinder in Krisenpflege kommen, haben sie in der Regel schon viele Schicksalsschläge einstecken müssen. Doch welche Herausforderungen mit ihrer Betreuung einhergehen, können sich nur die wenigsten vorstellen. Die 56-jährige Edith weiß es: Sie hat in ihren 15 Jahren in der Krisenpflege schon 80 Kinder versorgt.