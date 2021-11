Blaue Basis lehnt sich gegen „Irrweg“ der FPÖ auf

Seite an Seite tourten der Chef der Bundes-FPÖ, Herbert Kickl, und Oberösterreichs blaue Nummer eins, Manfred Haimbuchner, im Wahlkampf-Sommer durch das Land. Das zwischen die beiden kein Blatt Papier passt, bestätigt sich in der aktuellen Corona-Krise. Haimbuchner lässt den Koalitionspartner ÖVP in der Pandemiebekämpfung im Stich, untergräbt stattdessen alle Versuche – spät aber doch – die fatale Entwicklung zu bremsen. Kickl tut dasselbe auf Bundesebene – in seiner ihm eigenen Rhetorik. Die Regierungsspitze handle in Bezug auf Lockdown und angekündigte Impfpflicht „faschistoid“, Österreich sei eine „Diktatur“. FPÖ-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch assistiert: Die Regierung sei eine „schwarz-grüne Diktatur“.