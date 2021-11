Covid-Infektion erhöht das Risiko von Totgeburten

Von diesen wurden 3527 Frauen positiv auf das Coronavirus getestet, als sie ins Krankenhaus kamen. 30 von ihnen erlitten eine Totgeburt, also verloren ihr Baby mindestens 24 Wochen nach Beginn der Schwangerschaft, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift „American Journal of Obstetrics and Gynecology“. Sie betonten, das Risiko für Tot- oder Frühgeburten bleibe weiterhin sehr gering. Es sei aber wichtig, dass mögliche Gefahren bekannt sind.