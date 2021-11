Jennifer Aniston zeigt sich nackt auf Apple TV+

In „The Morning Show“ spielt Aniston an der Seite von Reese Witherspoon und Steve Carell die Nachrichtensprecherin Alex Levy. In der aktuellen zweiten Staffel - siehe Trailer - greifen die Serienmacher die Pandemie auf. Und in der am Freitag veröffentlichten letzten Episode mit dem Titel „Fever“ wird sie für Aniston zur persönlichen Sache, berichtet der „Daily Star“.