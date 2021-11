„Preis der Untätigkeit“: 75 Migranten ertrunken

Zehn Tote in Flüchtlingsboot entdeckt

In einem völlig überfüllten Flüchtlingsboot vor der Küste Libyens hatten Seenotretter nach eigenen Angaben am Mittwoch neben 99 Überlebenden auch zehn tote Menschen entdeckt. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen nahm am Dienstagnachmittag mit ihrem Schiff „Geo Barents“ die Migranten an Bord, wie sie in der Nacht auf Mittwoch bei Twitter mitteilte.