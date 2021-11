Impfpflicht: Tirol war 1807 ein Vorreiter!

Weigerung aus religiösen Gründen

Schon um 1800 gab es die ersten Pockenimpfungen in Tirol, am 27. August 1807 führte Bayern als erstes Land der Welt die Impfpflicht ein. Somit galt diese auch für die „bayrischen Untertanen“ in Tirol. „Damals starb in Tirol fast noch jedes dritte Kind an einer Infektionskrankheit, vor allem an Blattern (Pocken). Trotzdem verweigerten viele Eltern vorwiegend aus religiösen Gründen eine Impfung“, weiß der Chronist.