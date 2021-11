Paraclimberin: „Trotz Krankheit nie aufgegeben!“

Erstes Gold für Österreich

So begann sie sogar mit Wettkämpfen, holte ein halbes Jahr später ihr erstes „Gold“ - übrigens auch das erste für Österreich in der Disziplin „Paraclimbing“. Doch dann der nächste Rückschlag: ein schwerer Autounfall: und wieder musste Sandra ganz von vorne anfangen. Wie sie all das schafft, was sie motiviert und antreibt, all das erzählt die „Behindertensportlerin des Jahres 2019“ . Reinhören!