FPÖ-Landeschef Haimbuchner wird sich impfen lassen

In einer Presseaussendung wählte er noch drastischere Worte. Er sprach von Willkür und Machtmissbrauch und meinte: „Ich bin nicht bereit, dieses Versagen (bei der bisherigen Pandemiebekämpfung) in irgendeiner Art und Weise politisch zu decken, und die FPÖ wird sich daher in keinem parlamentarischen oder exekutiven Gremium, in dem sie vertreten ist, einer Mittäterschaft bei der Verhängung einer Impfpflicht schuldig machen.“ Vor der Landtagswahl jedoch hatte er angekündigt, sich gegen eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal nicht querzulegen.