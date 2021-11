Leere Intensivbetten in Wien, trotzdem Lockdown?

Bürgermeister schließt Lockdown nicht aus

Anders als in anderen Bundesländern ist die Lage in der Bundeshauptstadt damit kritisch, aber noch nicht aussichtslos. Eine Triage, wie in Salzburg droht in Wien glücklicherweise noch nicht. Und trotzdem schließt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) einen Lockdown nicht aus. Ob es etwa ganztägige Ausgangssperren auch für Geimpfte geben wird, oder nur einen nächtlichen Lockdown ist noch unklar. Ab Freitag gelten jedenfalls die strengeren Vorschriften in Wien. So kommt die 2G-plus-Regel für Lokale der Nachtgastronomie und Veranstaltungen ab 25 Personen.