„Mein Bein gibt das Tempo des Renncomebacks vor“

„Ja, es war Thema, dass ich zum Training mit in die USA fliege“, gesteht die 26-Jährige, die nach ihrer schweren Beinverletzung im August 2019 drei (!) Jahre lang nicht auf Alpinskiern stand und erst am 19. August ihr Comeback gab. „Allerdings habe ich in Absprache mit den Trainern vor einiger Zeit entschieden, doch nicht mitzufliegen.“