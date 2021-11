Virologe Bergthaler: „Wir müssen jetzt handeln!“

Virologe Andreas Bergthaler hat sich am Mittwochabend in ORF-„Wien Heute“ für weiterreichende Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ausgesprochen. „Es gibt keine Zeit für Geplänkel, wir müssen jetzt handeln“, sagte er. Österreich sei mittlerweile eines der drei Länder weltweit mit den höchsten Inzidenzen. Man sei „mittlerweile in einer Situation, wo es Maßnahmen braucht, die Kontakte massiv zu reduzieren“.