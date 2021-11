Olympia-Dritte Plank darf noch auf Bronze hoffen!

Diese geht am Donnerstag in Szene. Dann wird auch die Gegnerin von Alisa Buchinger (bis 68 kg) für ihren Kampf um Bronze am Samstag ermittelt. Der dreifache EM-Bronzene Stefan Pokorny (bis 67 kg) scheiterte am Mittwoch schon im Sechzehntelfinale an Doppel-Europameister Burak Uygur aus der Türkei. Am Donnerstag stehen nach den Hoffnungsrunden auch die Kata-Bewerbe mit Österreichs Frauen-Kumite-Team am Programm.