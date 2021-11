Migranten reisen per Zug via Österreich in Schweiz

In der Ostschweiz, genauer am Bahnhof Buchs, werden in jüngster Vergangenheit mehr und mehr illegal Einreisende registriert. Die Männer, viele noch in jugendlichem Alter, stammen aus Afghanistan und reisen per Bahn über Österreich in die Eidgenossenschaft ein - um innerhalb von 24 Stunden unterzutauchen.