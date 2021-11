West Ham akzeptiert Strafe: Keine Fans bei Rapid

West Ham United hat eine UEFA-Sanktion akzeptiert und wird das Europa-League-Gastspiel bei Rapid in der kommenden Woche ohne eigene Fans bestreiten. Der englische Premier-League-Club bestätigte am Mittwoch, dass Beweise für die vorliegenden Vorwürfe durch den Kontinentalverband präsentiert wurden. Man habe die Strafe akzeptiert, hieß es in einem Statement. Der Club hatte sich ursprünglich „überrascht“ gezeigt.