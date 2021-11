Jugendlicher schlug Räuber-Trio in die Flucht

Nichts Böses ahnend ging der 15-Jährige am Mittwochmorgen um 7.45 Uhr vom Bahnhof Dornbirn kommend in Richtung Moosmahdstraße. Auf der Höhe des Wifis tauchten plötzlich drei Männer auf. Sie zogen den Burschen kurzerhand in den Vorhof des Gebäudes, verlangten sein Handy und sein Bargeld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt einer der Unbekannten ein Klappmesser in der Hand. Der Teenager ließ sich aber nicht einschüchtern, stieß einen der Männer zu Boden und lief davon. Die zwei anderen Männer verfolgten ihr Opfer zwar noch kurz, sahen dann aber ein, dass ihr Unterfangen sinnlos war und flüchteten ebenfalls.