So bedrückend geht es auf Covid-Stationen in OÖ zu

Station ist am Limit

Dann machen sie sich an die Arbeit. Ich verlasse deshalb das Zimmer, widme mich dem regen Treiben am Gang. Zahlreiche Pfleger und Ärzte kümmern sich um die insgesamt acht Patienten auf der Station. Plötzlich bricht Hektik aus: „Wir bekommen einen neuen Patienten, ohne Corona“, schreit eine Pflegerin. Die Station ist am Limit: „Derzeit sind etwa 80 Prozent unserer Intensivbetten belegt. Das entspricht einer Vollbelegung, da wir immer Betten für Notfälle frei haben müssen. Auch reicht ein Beatmungsgerät allein nicht aus, man braucht auch das Personal dafür“, schildert Oberarzt Martin Martinek.