Augen der Tennis-Welt auf Österreich gerichtet

Von der TV-Reichweite her, so Straka, ist dieses Finalturnier über sein Turnier in der Wiener Stadthalle zu stellen. „Der Davis Cup ist definitiv ein Weltereignis.“ Das Interesse sei nicht nur bei den sechs in Innsbruck antretenden Ländern hoch. „Es ist ein weltweites Interesse, es spielen 18 Nationen in der Finalrunde mit. Und darüber hinaus sind, glaube ich, 160 Länder dabei.“