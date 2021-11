Liverpool: Taxibomber war abgelehnter Asylwerber

Nach der Explosion eines Taxis in England, bei der sich ein Selbstmordattentäter vor einer Frauenklinik in die Luft gesprengt hatte, gelangen immer mehr Details über den getöteten Verdächtigen ans Licht. Der 32-jährige Jordanier Emad Al-Swealmeen soll die Bombe selbst gebaut haben. Über ein mögliches Motiv wird spekuliert: Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtete, lehnten die Behörden in den letzten Jahren mehrere Asylanträge des jungen Mannes ab. Nach seiner Konvertierung zum Christentum vor vier Jahren war er auch unter dem Namen Enzo Almeni bekannt.