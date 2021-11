„Druck soll überall spürbar sein“

In Traun mit dabei

Letztere zu kontrollieren, ist jetzt die nahezu unstemmbare Aufgabe der 3600 Polizisten in Oberösterreich. Die „Krone“ begleitete eine Streife, die bei Verkehrs- und Personenkontrollen in der Trauner Innenstadt eben auch erstmals die 2-G-Nachweise checkte. „Das passt schon, dass kontrolliert wird. Ich hab’ kein Problem damit, meinen 2-G-Nachweis herzuzeigen“ – so wie Agnes Preis (38) aus Traun reagierten alle Kontrollierten. „Mir hat sie sogar jetzt 50 Euro gerettet“, meinte Kadir Veljacic (52), der nämlich außer seinem Handy keine Papiere dabei hatte, als er schnell im geborgten Auto eines Kollegen zwei Briefe zur Post bringen wollte. Und er ärgert sich über alle, die sich nicht impfen lassen wollen.