Stefan Haider: „Jeder Mensch hat Böses in sich!“

Diesmal wird’s bei „OHNE Maulkorb - MIT Dolezal“ religiös: Kabarettist und Religionslehrer Stefan Haider ist nämlich beim Rockprofessor zu Gast und spricht über seine beiden Berufe. Und auch darüber, warum diese doch mehr gemeinsam haben, als man zunächst denkt. Haider, der „ganz katholisch aufgewachsen“ ist, bekommt für Programme wie „Sexy Jesus“ zwar immer wieder Lob vom Publikum - bei den Kollegen sind allerdings nicht alle so begeistert. Star-Filmer Rudi Dolezal will von ihm wissen, woran er glaubt, was er in seinem Religionsunterricht anders als die restlichen Lehrer macht - und warum sich immer weniger Menschen in religiösen Berufen wiederfinden. Eines ist dem Kabarettisten nämlich klar: „Ich bin kein Zufall, es hat einen Sinn, dass es mich gibt!“