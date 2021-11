Oberösterreicher haben alles fest im Griff

„Sei stärker als deine stärkste Ausrede“ - so lautet das Motto von Matthias und Stefan Riegler, Eric Kaltenbrunner und Ralph Schatz, die heuer in Hörsching die ERA-Fit GmbH gegründet und einen Multifunktions-Trainingsgriff namens „ERAgrip“ entwickelt haben. Und diesen stellen Matthias und Stefan Riegler am 15. November ab 20.15 Uhr in der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ den Investoren um Hans-Peter Haselsteiner, Alexander Schütz und Florian Gschwandtner vor.