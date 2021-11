Lange Wartezeiten bei Auswertungen von PCR-Tests

Mangel an Personal und Material

Es gebe nach wie vor Labors, „die mit der Auswertung nicht nachkommen“, hieß es seitens der Apothekerkammer. Mancherorts fehle es schlicht am Personal. Das „Ö1 Mittagjournal“ berichtete in diesem Zusammenhang, auch die steirischen Apotheken könnten nicht immer garantieren, dass das Testergebnis binnen 24 Stunden zugestellt wird. Es mangle neben dem Personal an Material.