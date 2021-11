Frau (37) bei Streit um Drogen mit Messer getötet

Es dürfte der 24. Frauenmord in diesem Jahr sein: Eine 37 Jahre alte Frau ist am Sonntagnachmittag im Wiener Bezirk Floridsdorf im Zuge eines Streits getötet worden. Tatwaffe ist ein Messer. Ein 45-Jähriger wurde festgenommen. Zu der Auseinandersetzung kam es in einer Einrichtung für betreutes Wohnen.