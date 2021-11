Lockdown für alle - Würden Sie ihn mittragen?

„Die vierte Welle trifft uns hart - die Experten sagen uns einhellig: Was wir jetzt brauchen, sind effektive Maßnahmen“, erklärte Mückstein bei der Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel am Sonntagnachmittag. Im Zuge dieses Gipfeltreffens wurde auch ein Lockdown für Ungeimpfte beschlossen - mit weitreichenden Regeln. Aber ob solch ein Lockdown alleine reicht, zweifeln einige Experten an und sehen nur einen langsamen oder geringen Effekt auf das Infektionsgeschehen in Österreich. Dementsprechend kommt auch wieder die Forderung nach einem Lockdown für alle auf; unabhängig vom Status der Immunisierung. Würden Sie einen solchen Lockdown nochmals mittragen oder ist für Sie das Ende der Fahnenstange erreicht?