Die Westausfahrt: Ulli Simas teure Überbrückung

„Also ziehe ich die Reißleine“

Aber das Neubau-Projekt ihrer Vorgängerin befinde sich gerade in der Phase vor der Umweltverträglichkeitsprüfung. „Und diese kann sehr lange dauern. Bei der Stadtstraße waren es vier Jahre“, weiß Sima. Der Zeitrahmen wäre also zu kurz. „Und es gibt keine Garantie, dass es ein genehmigungsfähiges Projekt ist. Also ziehe ich die Reißleine“, betont die Stadträtin. Generell hatte der Neubau zu viele Fehler: auf einer Länge von einem Kilometer wären alle Bäume gerodet worden und der gesamte Verkehr hätte sich auf die Seite des 13. Bezirks verlagert.