Der Stoff, aus dem die echten Sieger sind

Wenn man erlebt, wie - abseits von Salzburg - die restlichen drei Euro-Fighter alle jammern und klagen über die ach so gewaltige Belastung, dann gewinnt die famose Performance der Wölfe in den letzten beiden Jahren nur umso mehr an Bedeutung. Liendl & Co. nahmen das internationale Parkett stets als Belohnung, als Auszeichnung, kamen gar nie auf die Idee, über Belastung zu klagen. Der Stoff, aus dem echte Sieger sind. . .