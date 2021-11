110 Kinder flüchteten vor Feuer in Volksschule

„Feueralarm“, „Keine Übung“ - in St. Florian am Inn in Oberösterreich gab es am Dienstag große Aufregung, als im Keller der Volksschule bei Bauarbeiten ein Feuer ausbrach. 110 Kinder wurden ins Freie gebracht, zwei von ihnen, ebenso wie zwei Erwachsene, kurz im Spital wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung versorgt werden. Die Schule wurde gerettet und sperrt am Freitag wieder auf.