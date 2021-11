Britney Spears entzückt Fans mit ihrem Knack-Po

Von so viel Freizügigkeit sind die Fans von Britney Spears freilich begeistert. In den Kommentaren schwärmte ein Anhänger etwa: „Königin der Schlafzimmer-Fotos“, während ein anderer argumentierte: „Jeder versteht, dass Britney jetzt fast alles tun kann, was sie will, ohne verurteilt zu werden, oder? Sie kann sich ausdrücken und sich selbst finden.“