Eiertanz um den Opernball 2022

Für Außenstehende scheint es in Anbetracht der Corona-Zahlen wie Hohn, wenn man darüber spricht, ob der Opernball am 24. Februar 2022 stattfinden soll oder nicht. Wenn man allerdings hinter die Fassade blickt, dann sieht man, was für ein enormer Wirtschaftsfaktor (Wertschöpfung: 15 Millionen Euro) sich dahinter verbirgt. Ebenso sind Logistik sowie die Arbeitsplätze Aspekte und freilich nicht zu vergessen das mediale Spektakel, das in die (interessierte) Welt hinausgetragen wird.