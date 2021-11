Überlastungen führen zu Probleme bei E-Card-System

Überlastungen führen seit der Vorwoche zu Problemen bei der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA - besonders betroffen: E-Impfpass, E-Medikation und E-Befund in Ordinationen und Apotheken. Damit können telefonische Medikamentenverschreibungen über E-Medikation beeinträchtigt und die Ausstellung von Impfzertifikaten verzögert sein, so die ELGA GmbH am Montagnachmittag per Aussendung. Vorübergehend sollen nur Papierrezepte ausgestellt werden.