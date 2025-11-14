Mit Böllern hantiert: Verletzter bei Explosion

Drastische Folgen hatte die unsachgemäße Handhabe von Silvesterböllern für einen Mann in Hörmsdorf bei Eibiswald in der Weststeiermark: Es kam zu einer Explosion, die Rettungskräfte standen im Großeinsatz.
Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr erschütterte eine Explosion ein Einfamilienhaus in Hörmsdorf. Die Wucht war so stark, dass zahlreiche Dachziegel aus ihrer Verankerung gerissen wurden, wie Bilder des Roten Kreuzes zeigen.
Opfer kam glimpflich davon
Wie in solchen Fällen vorgesehen, eilte ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Einsatzort: Drei Rettungswagen, Notarzt, First Responder und ein Kommandofahrzeug wurden alarmiert, auch ein Rettungshubschrauber war in Anflugbereitschaft. Dieser musste letztlich nicht ausrücken, das Rote Kreuz verzeichnete eine unbestimmten Grades verletzte männliche Person, die ins LKH Deutschlandsberg eingeliefert wurde.
Als Ursache gibt die Landespolizeidirektion Hantieren mit Silvesterböllern an. Das Opfer hatte allem Anschein nach keine Expertise in der Handhabe derselben.
