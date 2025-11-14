Mit Böllern hantiert: Verletzter bei Explosion

Opfer kam glimpflich davon

Wie in solchen Fällen vorgesehen, eilte ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Einsatzort: Drei Rettungswagen, Notarzt, First Responder und ein Kommandofahrzeug wurden alarmiert, auch ein Rettungshubschrauber war in Anflugbereitschaft. Dieser musste letztlich nicht ausrücken, das Rote Kreuz verzeichnete eine unbestimmten Grades verletzte männliche Person, die ins LKH Deutschlandsberg eingeliefert wurde.