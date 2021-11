Sanierung der Kirche dauert mehrere Jahre

Ab 2023 im Innenraum

Schaut man beim Besuch der Stiftskirche genauer, entdeckt man Sprünge im Gewölbe und an Außenmauern. Auch im Innenraum gibt es fast überall Sanierungsbedarf, am Stuck, an Figuren und Altären und dem gesamten Inventar bis hin zu Orgel und Beichtstuhl. Derzeit werden statische Sicherungsarbeiten im Dachraum und an den Gewölbedecken durchgeführt. Nächstes Jahr nimmt man die Turmfassade und die Turmuhr in Angriff, ab dem Jahr 2023 will man im Innenraum weiterarbeiten.