„Meine mörderische Traumrolle“ bei „SOKO Kitz“

„Das war richtig Arbeit“

Vier Drehtage stand Schipflinger vor der Kamera, wurde ausgeraubt und umgebracht: „Das war richtig Arbeit“, lacht der Gastronom, „besonders die Szene, in der ich davonrennen und immer wieder hinfallen musste. Aber zum Glück habe ich da einen Stuntman gehabt. Obwohl ,Kommissarin‘ Julia Cencig gemeint hat, ich sei eh eine richtige ,Luxusleiche‘, weil ich schön bequem in einem Autositz tot aufgefunden wurde und nicht am Boden in der Kälte!“ Luft anhalten war in der letzten Szene vonnöten, als er schlussendlich bei „Pathologin“ Veronika Polly am Seziertisch gelandet ist. Größte Herausforderung dabei: „Nicht lachen, aber vor allem nicht zittern!“