Wüste Schlägerei endete mit Oberschenkelhalsbruch

Vater und Sohn wurden inhaftiert

Der 34-Jährige erlitt einen Oberschenkelhals-Bruch und wurde schwer verletzt. Auch die beiden einschreitenden Beamten wurden bei dem Vorfall unbestimmten Grades verletzt. Der 28-Jährige konnte von der nächsten eintreffenden Streife vor Ort festgenommen werden. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 25-jährige wenig später in Vöcklabruck angehalten und festgenommen. Der 66-Jährige ging am nächsten Tag zur Polizei und wurde dort festgenommen. Die drei Festgenommenen wurden in die Justizanstalt Wels eingeliefert.