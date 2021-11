Motorradfahrer bei Crash vor Ambergtunnel verletzt

Am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr kam es auf der Rheintalautobahn (A14) im Gemeindegebiet von Rankweil vor dem Nordportal des Ambergtunnels in einem Baustellenbereich zu einem Unfall. Ein Pkw-Lenker war in die Baustellenabsicherung gerast und hatte dabei einen der massiven Standfüße umgefahren.