Unfallserie forderte sechs Verletzte in Kärnten

Einer stehenden Fahrzeugkolonne aufgefahren ist eine 31-jährige Spittalerin in der Gemeinde Lurnfeld. Durch den Aufprall wurde das Auto einer 39-jährigen Frau aus Spittal in den Gegenverkehr geschleudert und hat dabei den Pkw eines Osttirolers (49) gerammt. Bei dem Unfall wurde auch eine 58-jährige Spittalerin verletzt. Alle vier Verunfallten mussten mit der Rettung in das Krankenhaus gebracht werden. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.