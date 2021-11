Junge Lenker betrunken und zu schnell unterwegs

Rettungshubschrauber konnte nicht landen

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten den 18-Jährigen aus dem Pkw bergen, ehe er mit Verletzungen unbestimmten in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert werden konnte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz standen die FF Feistritz/Drau, Ferndorf und Paternion mit insgesamt zirka 60 Mitgliedern. „Der ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber RK 1 konnte aufgrund der Witterungsverhältnisse am Unfallort gar nicht landen“, so ein Beamter.