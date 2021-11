Westliga - Austria und St. Johann dabei!

Mit einem 2:0 in Grödig konnten sich die St. Johanner als erster Teilnehmer für die Westliga qualifizieren. Austria Salzburg zog einen Tag später mit einem knappen 2:1-Sieg im Derby gegen Wals-Grünau nach. In Tirol und auch in Vorarlberg ist es immer noch extrem spannend. Der Herbstmeistertitel ist auch in der Regionalliga Mitte noch heiß umkämpft.