Punsch und Glühwein gibt es nur mit „2-G-Armband“

Was wäre Weihnachten ohne Maroni, gebrannte Mandeln, Glühwein, Punsch oder glasierte Äpfel? In der Vergangenheit kam nahezu kein Linzer Adventmarktbesucher an den deftigen und süßen Verlockungen vorbei. Heuer werden dies manche müssen, denn im Volksgarten und am Hauptplatz gilt die 2-G-„Genuss“-Regel.