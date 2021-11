Innviertel wird immer mehr zur Käse-Hochburg

In Wörgl ging zuletzt eine Anlage in Betrieb, damit nach Milch auch Joghurt im Mehrwegglas abgefüllt werden kann. In Voitsberg wird im April 2022 der dritte Glas-Standort der Berglandmilch in Betrieb genommen. Doch nicht nur auf der Verpackungsseite tut sich bei Österreichs größter Molkerei viel - auch in der Produktion gibt das von Josef Braunshofer geführte Unternehmen Gas.