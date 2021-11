Seehofer baut Merkel-Figur in Modelleisenbahn ein

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer will sich im bevorstehenden Ruhestand mit Leidenschaft dem Modellbau widmen. Er wolle endlich seine Modelleisenbahn fertigstellen, in die er autobiografische Bezüge einbaue. So verfüge er über drei Angela-Merkel-Figuren im Maßstab 1:87. Gerne stelle er die Kanzlerin auf den größten Bahnhof, verriet Seehofer. „Dann ist sie die Chefin der Anlage und ich stehe neben ihr.“